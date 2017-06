Sidste chance for at aflevere våben

Torsdag og fredag er sidste chance for helt uden repressalier at aflevere våben hos politistationen i Skive eller på en af de andre politistationer i Midt- og Vestjyllandspolitikreds.



I hele juni har der været en frit lejde aktion i hele politikredsen.



- Indtil nu er det mest bedstefars gamle jagtgevær, vi har fået ind. I hvert fald våben af den type, siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.



Der er også kommet nogle luftbøsser og en del bly-patroner, som i dag er forbudt, men tidligere var almindelige.



- Mere spektakulære våben har vi ikke fået, men det kan jo nås endnu, siger Niels Bach.



Han tilføjer, at politiet er glade for alle våben, der kommer ind. For så ender de i hvert fald ikke på gaden, hvor de kan misbruges.

