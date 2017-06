Nyt varsel: DMI advarer om risiko for skybrud helt frem til lørdag morgen





Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har varslet om kraftig regn og skybrud i store dele af landet frem til torsdag eftermiddag.



Nu har meterologerne så udsendt et nyt varsel om risiko for skybrud helt frem til lørdag morgen klokken 5.



Det nye varsel gælder blandt andet både Skive, Holstebro og Viborg kommuner.



- Kraftig regn og skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning) og nedsat sigtbarhed, advarer DMI på sin hjemmeside.



De områder, som får de kraftigste byger, kan ende med at få over 50 millimeter regn.



Det kan dog også være, at mange går helt fri af de mest massive mængder regn.



- Da vi kommer til at ligge lige på grænsen mellem den varme og kølige luft, skal der ikke store forskydninger til, før de værste nedbørsområder tager en bane lige øst eller vest om Danmark, skriver DMI.



Varslet gælder frem til tidligt lørdag morgen.



/ritzau/

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her