13-årig dreng taget med amfetamin i lommen

En 13-årig dreng fra Skive blev onsdag klokken 17.20 taget med amfetamin på sig.



Han blev stoppet, fordi han sad bagpå en knallert, der ikke må have passager med. Foran sad en 16-årig dreng, ligeledes fra Skive, og han er sigtet for at have kørt knallert med en passager bagpå, men i øvrigt ikke for andet, oplyser lokalpolitiet i Skive.



Knallerten blev først observeret på Kirke Alle i Skive og siden stoppet på Brårupvej.



Den 13-årige var meget nervøs, og det var derfor, politiet fik mistanke om, at han ville skjule noget.



På ham fandt man en såkaldt pølse-pose med noget hvidt stof og efterfølgende viste det sig, at der var tale om amfetamin. 0,22 gram, så det var ikke de store mængder.



- Alligevel opfatter vi det som en alvorlig sag på grund af drengens alder, siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.



De sociale myndigheder er orienteret og efter lidt besvær blev drengen afleveret til sine forældre.



Samtidig har politiet oprettet en sag på forholdet.

