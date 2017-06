Formand om nyt idé-katalog: »Skive vender ansigtet mod åen«

Skive Kommunes udkast til en plan for udvikling af stier og aktiviteter langs Skive Å i Skive by er rigtig spændende.



Det sagde Ruth Kristensen (S), Skive, da Skive Byråd godkendte udkastet, som nu skal bearbejdes i samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger.



Forslaget er en udløber af Bjarke Ingels-visionen om udvikling af Skive by langs Skive Å og fjorden Big Blue Skive 2040.



Udkastet indeholder forslag til nye muligheder langs åen: En »klima- og idrætspark«, en »kunstbro«, en »å-scene« og en »udsigtsbro« blandt andet.



- Det siges, at Skive by vender sig væk fra åen. Men det her vender vi i dén grad Skive bys ansigt mod Skive Å. Nu kommer forslaget ud til borgere, som i mange år har spurgt, hvorfor vi ikke udnytter Skives beliggenhed ved Skive Å, sagde Ruth Kristensen (S), der er formand for Skive Kommunes byudviklingsudvalg, der er et centralt udvalg, når det gælder udvikling af Skive by.



Udvalget fik ros af Preben Andersen (DF), Nr. Søby.



- Jeg var lunken, at vi valgte at lave et byudviklingsudvalg. Men udvalget skal have stor ros for det, det udretter. For mig er det væsentligt, at vi nu skal have borgere engageret i udvikling af mulighederne for aktiviteter og andet langs Skive Å i byen, så vi ikke bare tromler det her igennem, sagde Preben Andersen.



Anders Bøge (SF), Skive, forslog, at Skive Kommune beder Bjarke Ingels Group om respons på forslaget om stier og aktiviteter langs Skive Å, som jo netop udspringer af en vision fra Bjarke Ingels Group.



Elever på Krabbesholm Højskole så i november sidste år kritisk på Big Blue Skive 2040. Borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) oplyste Skive Byråd, at Skive Kommune vil bede arkitektur-elever på Krabbesholm Højskole om at komme med respons på udkastet med idéer til stier og aktiviteter langs Skive Å i Skive by. Udkastet indeholder også forslag til, hvordan man sikrer Skive By mod oversvømmelse, som byen i stigende grad risikerer på grund af klimaforandringer.

