Thomsen igen i SIK

Martin Thomsen er igen tilbage i folden hos Skive IK. Torsdag har han sat sin underskrift på en to-årig aftale, hvor planen er, han det første halve år skal koncentrere sig om at spille fodbold, og hvor han så siden er tiltænkt en tiltagende rolle som assistent for Kim Kristensen.



- Det er et kæmpe scoop. Martin har været en stor personlighed i al den tid, han har været i klubben, han bor i byen lige ved siden af vores træningsanlæg, og det har altid været lidt af en drøm at kunne hente ham tilbage, siger sportschef Jesper Larsen.



Martin Thomsen har senest været spilleden assistent i Jammerbugt i 2. division. Inden da var han i Silkeborg, og før det en del af det succesfulde Hobro-mandskab, som rykkede op og overlevede i Superligaen. Hobro, Martin Thomsens barndomsklub, hentede ham i SIK for fem år siden.

