Ændret løbsdato giver mindre felt til Skive Folkeblads Gadeløb

Fredag aften byder på rundt regnet en time og 10 minutters heftigt cykelløb i Skives gader, når ColoQuick-CULT og Nr. Søby CK igen inviterer til Skive Folkeblads Gadeløb.



Rytterne i A-klassen ruller ud klokken 19 og kører i en time plus tre omgange på den 1,7 kilometer lange rute fra Aldegade, Nørregade, Havnevej, Nørre Alle, Østergade, Slotsgade og tilbage på Adelgade. En krævende, kuperet strækning, som der i år ikke er så mange deltagere, der ønsker at lægge arm med.



Det skyldes, at gadeløbet i år ligger noget tidligere på sæsonen. Normalen har været i august, men der var ikke en fredag aften, som passede i kalenderen - kun den ene fredag, hvor der køres EM i Herning, og på dén dag er der forbud fra Dansk Cykel Unions side om at arrangere andre løb.



- Der er mange teams, som har ryttere med i Herning, og vil have fokus på det, så det hænger fornuftigt nok sammen, siger Per Baadsgaard fra coloQuick-CULT.



Så nu køres løbet sidste fredag i juni i stedet.



- Og status er, at vi glæder os, men at det ikke bliver så stort et felt, som der plejer at være. Der er mange teams, som har givet deres ryttere fri lige efter DM i Grindsted, forklarer Per Baadsgaard.



Han forventer, der bliver cirka 40 ryttere i A-feltet. Det er 15 færre end sidste år, men stadig godt nok til et seværdigt løb på en rute, som er mere udfordrende end i 2016. Skive Handel har nemlig ønsket at få feltet igennem Nørregade mod, at butikkerne så holder åbent.



- Det er et spændende tiltag, som vi håber får nogle flere til at komme i gaderne. Og så håber vi på tørvejr, og ifølge DMI ser det fornuftigt ud, siger Per Baadsgaard.



coloQuick-CULT kommer selv med 10 ryttere. Kun otte har op til løbet været officielt indskrevet, men det har været for ikke at skræmme andre væk, at man ikke har villet virke for massive. Så det lokale hold kommer med Anders Hardahl, Chirstian Moberg, Daniel Bligaard Lyhne, Jesper Schultz, Louis Bendixen, Rasmus Bøgh Wallin, Rune Almindsø, Dennis Herforth, Jesper Odgaard og så nummer 4 ved DM i søndags, Mathias Krigbaum.



Med er også sølvvinderen fra DM, Nicolai Brøchner fra Riwal, som vandt gadeløbet i 2015.



På grund af løbet vil Adelgade, Nørregade, Havnevej, Nr. Allé, Torvegade, Østergade, Østertorv og Slotsgade være midlertidig spærret i tidsrummet fra kl. 17:30 til kl. 21:00 fredag.

