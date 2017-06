DF på sommerferie med styrtdyk

Med under fem måneder til kommunalvalget begynder partierne at blive stadig mere optaget af, hvordan det ser ud med vælgertilslutningen. Og selv om ingen officielt tror på meningsmålinger, så bliver de alligevel læst på Chris­tiansborg - og ude i landet. Og den seneste måling vækker opsigt.



Megafon har for Politiken og TV 2 gennemført en måling i denne uge, og mest opsigtsvækkende er et styrtdyk i opbakningen til Dansk Folkeparti. Partiet fik ved valget i 2015 hele 21,1 procent af stemmerne, men nu er man nede på 13,3 procent. Det svarer til 13 tabte mandater! Selv hvis målingen ikke rammer plet - og det gør de jo sjældent helt - så er det så dramatiske tal, at det giver mening at søge en forklaring.



To forhold kan i høj grad være med til at svække DF.



For det første de fortsatte afsløringer af DF’eres adfærd med EU-midler med Morten Messerschmidt i en hovedrolle. Senest har DR i programmet »DF og de skjulte bilag« afsløret en syg kultur i forhold til brug og misbrug af europæiske skattekroner. Og det rammer selvfølgelig DF. Problemet for partiet er, at sagen slet ikke er slut endnu, og det er ikke klaret med, at Morten Messerschmidt ikke længere er en del af ledelsen.



For det andet er det formentlig mere problematisk for vælgerne, end både DF og Socialdemokratiet havde forestillet sig, at de to partier optræder i en stadig mere tæt alliance. Der vil være tidligere DF-vælgere, der har svært ved at forstå, at DF har været så ivrige på alliancen med S, og at DF f.eks. fremstår som negative over for lavere skat på arbejde. Og til højre for DF giver det plads til partiet Nye Borgerlige, der i den nye måling står til 3,5 procent og dermed seks mandater i Folketinget.



Interessant er det også, at mens Radikale Venstre, SF, Alternativet og Enhedslisten har fremgang i forhold til sidste valg, så må Socialdemokratiet notere tilbagegang på to mandater og kun opbakning fra 25,3 procent af vælgerne. Venstre er i dagens måling tilbage på niveauet for sidste valg, men målingen er mest indsamlet, før det for alvor blev kendt, at der var ny uro i V-folketingsgruppen.



Med den store tilbagegang i den friske måling og under fem måneder til kommunalvalget vil der internt i DF komme fokus på, hvad der er gået galt. Og når 13 DF-folketingsmedlemmer står til at blive forhenværende ved et valg nu, så vil det i sig selv give tanker om selvransagelse. EU-skandalen er det svært at gøre noget ved nu for DF, men det bliver et tema for partiet, om flirteriet med Socialdemokratiet har været en fejl. Især hvis det åbner plads for partiet Nye Borgerlige, der - modsat DF - bruger meget krudt på at tale for lavere skatter.



Styrtdykket for DF kan således medføre, at V-LA-K regeringen får lettere ved til efteråret at komme igennem med planerne om lavere skat på arbejde. Hvis der især bliver tale om lavere bundskat - og måske en højere grænse for hvornår topskatten sætter ind - så kan Dansk Folkeparti formentlig godt være med i et forlig. Og så kan partiet i andre forlig få nye stramninger på udlændingeområdet - eller hvad DF-kravene nu vil lyde på.



Med et tab på 13 mandater vil DF-ledelsen i hvert fald komme under pres for at gøre noget - og gøre noget anderledes end man har præsteret det sidste halve års tid.



Og så skal Messerschmidt ikke regne med comeback til DF-toppen foreløbig - om nogensinde ...



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her