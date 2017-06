Måske win-win for Glyngøre og Skive Kommune?

I mandagens Skive Folkeblad har jeg læst, at Bomi­va har haft åbent hus på Ves­tervænget i Skive, hvor de har fremvist nyrenoverede rækkehuse, som unge børnefamilier og ældre viste stor interesse for.



Jeg tænkte straks på Glyngøre og muligheden for at bygge nye rækkehuse for især børnefamilier.



Vi har en vuggestue og børnehave på Kirkestræde i Glyngøre, som gerne vil flytte til den nu ubenyttede skovbørnehave og etablere sig med vuggestue og børnehave midt i naturskønne omgivelser.



Dette kan ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt, da kommunen overvejer at sætte skovbørnehaven i udbud.



Her kommer win-win muligheden - hvis kommunen ville tilbyde den nuværende institution fra Kirkestræde at flytte ind i skovbørnehaven, ville der åbne sig en mulighed for at bygge på ca. 4000 kvadratmeter grund midt i byen i Glyngøre, tæt på skolen, fjorden og skoven.



Jeg håber, at Bomiva eller AAB eller en anden privat investor ville synes, at det er en fantastisk mulighed for at bygge rækkehuse i Glyngøre.



Og det ville være endnu mere fantastisk, hvis det var energivenlige rækkehuse, billige i drift, så børnefamilier uden tøven ville flytte ind.



Glyngøre har nemlig alt, hvad børnefamilier har brug for: en god børneinstitution, vandkantsskole ved Limfjorden, skov og strand og også vandpark for børn og barnlige sjæle.







