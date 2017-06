S vil åbne ladeport for migranter til Europa

Det bliver fremover muligt for millioner af migranter og flygtninge at søge asyl i Europa. Det vil være konsekvensen af Socialdemokraternes nyeste forslag til at håndtere de mange migranter, der for tiden ankommer til Italien over Middelhavet.



Ifølge Socialdemokraternes EU-ordfører, Peter Hummelgaard, skal det fremover være muligt at søge asyl i Europa fra lejre i Nordafrika, hvilket vil asyltallene i Europa til at eksplodere.



FN anslår, at der på verdensplan lige nu er 40-60 mio. konventionsflygtninge, hvoraf en stor del vil kunne få asyl. Derfor vil en virkeliggørelse af Socialdemokraternes idé være en katastrofe.



Læg dertil, at forslaget fra Socialdemokraterne, hvis det skal være en succes, kræver fælles EU-regler for asyl og omfordeling af asylansøgere. Det vil betyde, at Danmark vil stå til at modtage langt flere asylansøgere end det for nuværende allerede høje tal.



Nej, den eneste løsning på migrantkrisen er den australske model. Alle, der prøver at komme til Europa, skal sendes tilbage til lejre i nærområderne. Det vil betyde, at ingen vil få asyl i Europa eller Danmark.



Vurderes personerne at have behov for beskyttelse, vil de blive tildelt humanitær ophold i lejrene.



Det selvsamme forslag blev også præsenteret af Socialdemokraternes gruppeformand, Henrik Sass Larsen, 1. maj.



Men vi kan nu kunne forstå, der blot var tale varm luft fra Socialdemokraterne for at vise sin nye »hårdhed« på udlændingeområdet.



Anders Vistisen,



gruppeformand for



Dansk Folkeparti



i EU-Parlamentet.



