Skat nedlægges

Sådan lød overskriften! Yes, tænkte jeg, den nyhed har jeg sgu’ drømt om og ventet på i mange år.



Men ved at læse den medfølgende artikel fandt jeg ud af, at jeg helt havde misforstået det hele.



Det skal bare hedde noget andet, deles lidt op, og så skal der ansættes 1000 flere til at »presse citroner«.



Øv, hvor sommersurt.







