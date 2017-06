Straksdom: Fængsel og udvisning til fire georgiske butikstyve

Fire georgiske mænd skal i fængsel i 40 dage og derefter forlade Danmark. Sådan lyder en straksdom, som retten i Viborg kom frem til først på eftermiddagen fredag.



Det oplyser retten i Viborg.



I stedet for et traditionelt grundlovsforhør og mulig varetægtsfængsling kom der altså dom med det samme, og de fire mænd tilstod også, så der var mulighed for at dømme på stedet.



De fire mænd, der altså alle fire er fra Georgien, blev torsdag stoppet i en bil fyldt med tyvekoster i Skive.



Desuden havde de fire mænd gennemført flere butikstyverier i netop Skive - og det på en sådan måde, at det betegnes som organiserede butikstyverier, og netop det er en del af grundlaget for, at politi og anklagemyndighed valgte at fremstille de fire ved retten i Viborg, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

