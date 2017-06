Tre kinesere, der var kørt forkert, var årsag til ulykken fredag morgen på Ringvej Syd i Skive.



Kineserne, der er på besøg i Danmark og derfor havde lånt en dansk bil, fandt på et tidspunkt ud af, at de var kørt forkert.



Det oplyser vagtchef Carsten Henriksen fra Midt- og Vestjyllands Politi.



- De holdt ind til siden og fandt ud af, at de skulle den modsatte vej. Så de laver en u-vending, og der har de overset, den bil, der var bag dem, fortæller vagtchefen.



Den anden bil, der blev ført af en 78-årig mand fra Skive, kunne ikke nå at bremse eller undvige og ramte kinesernes bil i venstre side.



En 44-årig kineser, der var passager i bilen, blev kvæstet ved sammenstødet og kørt på sygehuset.



- Han har formentlig slået hovedet ind i et eller andet og har blødt, siger Carsten Henriksen, der ikke har kunnet få oplyst, hvad hospitalet præcist behandler ham for. Men baseret på politiets observationer på stedet formoder han, at det ikke er alvorligt.



Den 78-årige dansker blev også kørt til rutinetjek på sygehuset, mens den 57-årige kinesiske fører af bilen slap uskadt ligesom den tredje kineser, der var i bilen.



