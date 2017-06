Die Herren og to andre bands på plakaten til Rock ved Åen

Nogle musikere faldt fra, og andre er kommet til.



Fredag formiddag kunne arrangørerne af Rock Ved Åen, Skive & Friends, meddele, at der bliver glam-rock i Skive fredag den 18. august.



- Publikum kan glæde sig til The Original Juke Box Heroes fra England, Die Herren, som er et af Europas bedste U2-coverbands samt ABBAcz fra Tjekkiet. Tre stærke navne, som er klar til at holde en fest og levere musik, som de fleste kender og kan synge med på.



Det siger Lars Bielefeldt fra Skive & Friends.



Helt så kendte som Sweet og Slade, der annullerede sin koncert i Skive tidligere på ugen, er de engelske musikere ikke.



The Original Juke Box Heroes er dannet af en gruppe af medlemmer fra nogle af de største og mest kendte pop- og rockbands fra 70’erne.



- Bandet har haft kæmpe succes og fået stjernestatus ved at genskabe en autentisk livesound, og består blandt andet af den tidligere forsanger i Sweet, Jeff Brown, fortæller Lars Bielefeldt.



De øvrige musikere er kendt fra bands som The Glitterband, The Stiffs, Paper Lace og T-Rex



Desuden spiller U2-coverbandet Die Herren, som har eksisteret siden midten af halvfemserne.



- Die Herren spiller udelukkende U2’s sange og stilen er kendetegnende ved medrivende sceneoptrædener og et stærkt visuelt og grafisk udtryk, forklarer Lars Bielefeldt.



De spiller uforglemmelige hits som »With or Without You«, »Beautiful Day« og »Sunday Bloody Sunday«, og er kendt for en magisk evne til at trække publikum med sig ind i deres intense performance og forrygende sceneshow.



- Oplevelsen er unik, også selv om man ikke er U2-fan. Die Herren sætter gang i festen, lover Lars Bielefeldt.



Og endelig kommer tjekkiske ABBAcz, der gør en dyd ud af at involvere publikum i festen, og de har formået at genskabe den stemning, lyd og opsætning, som ABBA i sin tid leverede.

