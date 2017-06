Pungen forsvandt i Fakta: Ældre kvinde udsat for tricktyveri

Onsdag mellem klokken 16.30 og 17 blev en ældre kvinde fra Skive udsat for tricktyveri ved Fakta i Asylgade i Skive.



Kvinden havde været inde for at handle i Fakta, og på et sted mellem kassen og hendes parkerede bil ude foran forsvandt hendes pung med både lidt kontante penge og diverse hævekort, oplyser lokalpolitiet i Skive.



Politiet formoder, at nogle har aflæst hendes pin-kode. I hvert fald er der efterfølgende hævet 15.000 kroner fra en pengeautomat i Skive samt 4000 fra en forretning i Herning.



- Pas på. Hold en hånd foran, når I taster pinkoden ind, lyder opfordringen fra politiassistent Jeanette Kolding, lokalpolitiet i Skive.

