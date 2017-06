Bølge af indbrud har ramt Skive og Højslev

- Måske er det på grund af den begyndende feriesæson, måske er det et tilfælde. Men det er rigtigt, at vi de seneste dage har haft flere indbrud end normalt, siger politiassistent Jeanette Kolding fra lokalpolitiet i Skive.



På Stoholmvej i Højslev har der torsdag mellem klokken 8 og klokken 14.30 været indbrud i en villa, hvor der blandt andet er stjålet en iPad med sort cover, en computerskærm og en printer. Der kan også være taget andet.



På Hybenvej i Skive har der været ubudne gæster mellem onsdag klokken 17 og torsdag klokken 16.40. Et vindue er brudt op. Det er ikke gjort op, hvad der er stjålet.



På Kirsebærvej i Skive er det gået ud over et hus i tidsrummet fra mandag til torsdag eftermiddag. Også her er et vindue brudt op, og man har hevet gardinerne ned, så man ikke kunne se, hvad der foregik inde i huset. Huset er ifølge lokalpolitiet i Skive blevet rodet meget grundigt igennem, og der er i hvert fald forsvundet en bærbar PC, nogle gaver og noget Georg Jensen bestik, men der kan også være taget andet.



En lejlighed på Holstebrovej i Skive har torsdag aften været udsat for indbrud, hvorfra der er stjålet en guldring. Man er ikke sikker på, hvordan den eller de pågældende er kommet ind.



I går kunne politiet i Holstebro melde om en bølge af indbrud i Vinderup.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: