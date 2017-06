OPDATERET: Vejen genåbnet efter ulykke på Ringvej Syd

To personer er kørt på sygehuset efter en færdselsulykke på Ringvej Syd øst for broen over Karup Å. Det oplyser vagtchef Carsten Henriksen fra vagtcentralen hos midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro.



To biler kørte sammen efter, at en af dem var over i den modsatte kørebane.



- Vi ved ikke, om de to personer er kommet alvorligt til skade eller ej, men det er ikke livstruende, siger vagtchefen.



Ulykken skete klokken 08.45 og klokken 09.20 var vejen stadig spærret, men kort før klokken 09.50 blev der igen åbnet for trafik.



Der er endnu ingen personoplysninger om de implicerede i ulykken.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: