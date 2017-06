Rock ved Åen efter afbud: Vi kæmper benhårdt for at få nye navne på plads

Arrangørerne af Rock ved Åen afviser, at det er økonomiske problemer, der er årsag til bookingbureauets annullering af koncerterne med to britiske Glam Rock-bands forud for koncerterne i Skive fredag den 18. august.



Forklaringen er derimod, at de to bands har medlt fra på grund af logistiske udfordringer.



- Vi kæmper benhårdt for at få nye navne på plads, siger Lars Bielefeldt, Skive.



Han er formand for Skive & Friends, der arrangerer Rock ved Åen, og han understreger, at tjekkiske Abba Revival fortsat er klar til Skive til august.



Rock ved Åen afviklede tidligere på måneden årets første koncert af to - og 1500 havde en fin aften, selv om bestyrelsen havde håbet på flere gæster.



Arrangørerne erkender, at det er et problem, at de populære livemusikere, der havde deres storhedstid i 70’erne, nu også er faldt fra.



Det har fået flere til på Facebook at forlange billetten refunderet.



Men Lars Bielefeldt maner til besindighed.



- Vi håber at kunne offentliggøre gode navne indenfor få dage og dermed præsentere et spændende Rock ved Åen-koncertprogram, siger han.

