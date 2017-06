Æ Brokhold fik solen frem: »Forlorne sømænd« vakte jubel

Æ Brokhold fra Østsalling tog fredag formiddag Aalborg med storm.



I anledning af landsstævnet var holdet i nye t-shirts - Aalbrok - og selv om der kun var sat 10 minutter af til opvisningen foran Musikhuset, så kom holdet dels i gang med forsinkelse, dels tog man selv mere tid »end tilladt«.



Med skarpt musikvalg, smil, svingende sømandskasketter og i slåbrokker, så var scenen sat for en succes, og et langt større tilskuertal, end der var siddeplads til nød showet.



Klodsede spring, frække øvelser - »alle sømænd er glade for piger« - og alt iført store smil/grin, så var succesen hjemme, og på tilskuerrækkerne var masser af folk fra parholdet fra Krejbjerg.



De havde det sjovt, publikum klappede taktfast - og minsandten om ikke også solen brød frem midt i opvisningen.



Det hele blev ellers indledt med krise, for Gl. Dansk og Doktor Nielsen var blevet glemt hjemme på campingpladsen, men selv om der hverken var plint eller buk, så blev alt klaret med improvisation og godt humør.



- Det kunne ikke gå bedre. Det var lige det, vi havde luft til, kommenterede en glad Claus Dammark efterfølgende.



Med indmarchsangen »Vi er børn af sol og sommer«, var publikum straks fanget, og at have de kommanderende ledere, Søren Vester og Niels Frandsen som amerikanske sergenter gjorde ikke humøret mindre.



- Det var perfekt. Alle bidrog præcis med det, de skulle. Det bliver et perfekt landsstævne, og nu har vi fri -. pustede en glad Søren Vester, da det hele var overstået.

