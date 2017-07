Sommeren, avisen, glæden

- Byger der går og kommer -



det er den danske sommer.



De ord gælder stadig. Der var byger til sankthans, og der har flere steder været tæt på skybrud i denne uge. Det er godt for markerne og grundvandet, og solen skal nok få magt igen. Dansk sommer er stadig guddommeligt skøn. »Det dufter så lysegrønt af græs«, skrev Johannes Johansen i salmen af samme navn, og teksten i vers to var lovprisning af dansk sommer - med eller uden byger:



»Hør fugletungers tusindfryd



fra morgen og til aften!



De kappes om at give lyd,



der priser skaberkraften.



Hvert kim og kryb



i jordens dyb



en livsfryd i sig mærker



så høj som himlens lærker.«



Når f.eks. solsorten i disse dage synger, er det virkelig »fugletungers tusindfryd«, og det er balsam for sjælen fjernt fra digitaliseringens mange nye hacker-truede dagsordener. Og det skal nok ende med endnu mere sommer - endda med sol. Også i Danmark.



Og alt vejr er heldigvis avis-vejr! Nyhederne stopper jo ikke, fordi der står sommer på kalenderen. At udgive avis er i meget høj grad en hold-opgave, hvor alle ansatte er levende optaget af at gøre det ypperligste for dem, det handler om - læserne. Og når der er mange af dem - og her er Skive Folkeblad begunstiget - bliver avisen og alle dens udgivelser på print og på nettet attraktive for annoncører.



Niels Hausgaard er en tænksom nordjyde, der har sagt følgende:- Det gode ved aviser er, at de rusker op i os og gi’r os noget relevant at snakke om. Og det gode ved aviser er, at man ikke på forhånd ved, hvad man får - og så kan man endda ligge ned, mens man læser dem!



Den avis, du læser i nu, har været på banen siden 1880. Vi er hele Skive-egnens avis - læsernes avis. Kommunalreformen for 10 år siden var velbegrundet, men den var også udtryk for en centralisering. Og blandt mange andre opgaver er det op til Folkebladet at være modvægt til centralisering og bringe nyheder og fortællinger fra hele vores egn.



I denne uge kom det frem, at som følge af lukninger og sammenlægninger i avisbranchen vil en stor by og kommune som Skanderborg fremover være helt uden en dagbladsredaktion. Det er et skræmmende perspektiv. Hvad hjælper det, at Danmarks Radio kan sende 180 mand til dækning af Folkemødet på Bornholm, hvis en medieudvikling medfører, at en by som Skanderborg ikke har andre journalister end dem, der er ansat som pr-folk af kommunen?



Hvem skal så om Skanderborg fortælle mangfoldighedens nyheder? Hvem skal grave i beslutningstagernes afgørelser? Det er blevet sagt, at borgmesteren i Skanderborg er bekymret, men endnu mere bekymret må borgerne være.



Det mangfoldige lokale liv fortjener aktive lokale medier. Det er en glæde at fortælle og formidle de lokale nyheder, at gøre en forskel, at informere, engagere og skabe debat.



»Fugletungers tusindfryd« er naturens og salmedigterens livsglæde. Skive-egnens store digter, Jeppe Aakjær, skrev flot om Folkebladets redaktør fra 1912-1940, Carl Hansen, at »sus af stærke tanker jaged tit hans pen«.



Livsglæde er også stedse at forsøge at leve op til de ord. At være aktivt tilstede på Skive-egnen, oplysende, fortællende, engagerende og debatskabende om alle former for lokalt liv. Med bevidsthed om lokale rødder - og livliner til himmel og omverden.



O.D.

