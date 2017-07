Skiveegnen har de bedste og flotteste køer i landet

Salling har de flotteste besætninger af køer i racen rød dansk malkerace.



Det har dommere ved Landsskuet 2017, der de seneste dage har fundet sted ved Messecenter Herning, netop slået fast.



Faktisk udviklede kampen om at have den bedste og flotteste besætning sig til et opgør mellem to næsten naboer.



Der er kun 10 kilometer mellem Jens Peter Støjberg i Hjerk og Kaj Christensen i Breum, og det er meget sjældent, at de to bedste besætninger i en race ligger så tæt geografisk.



I sidste ende var det Jens Peter Støjberg, der løb med prisen og dermed en slags håneret.



- Vi kan godt drille hinanden lidt med det, men det er på den gode måde. Vi har det godt sammen, og vi nyder at samles til de her konkurrencer, som er blevet en sport for os, siger Jens Peter Støjberg, der på sin gård i Hjerk har cirka 180 køer.



Kaj Christensen har nogenlunde det samme antal køer, og han blev nummer to for andet år i træk.



- Det er meget små ting, der afgør, om man kommer til at ligge i toppen eller i bunden, men det er da en form for blåstempling af det arbejde, vi gør, siger Kaj Christensen.



I forhold til kåringerne af de bedste besætninger er det minimum tre køer, der bliver bedømt, og det gælder om at malke ud på de rigtige tidspunkter, så yveret indeholder den helt rigtige mængde mælk, så dommerne kan blive imponeret.



I jersey-racen fik Svend Otto Søgaards besætning fra Tastum flere fornemme priser.



Blandt andet blev besætningen kåret til den bedste inden for racen, og Thomas Søgaard, der til dagligt er driftsleder på gården, blev sammen med 14 andre nuværende og tidligere medarbejdere kåret til den bedste udstiller blandt alle i jersey-racen.



Stor reportage fra Landsskuet i avisen mandag.

Af: