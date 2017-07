Chefredaktør kan fejre 25 års jubilæum: Skive Folkeblad skaber lokal sammenhængskraft

- Der er så mange lokale nyheder, så mange livsfortællinger, så megen debat og så meget engagement på Skive-egnen, at Skive Folkeblad med alle vore udgivelser er helt uundværlig, hvis man vil følge med i det lokale liv. Og det vil de fleste heldigvis. Sådan var det for 25 år siden, og sådan er det også i dag.



Ole Dall, chefredaktør på Skive Folkeblad, har på lørdag den 1. juli stået i spidsen for den journalistiske indsats og tegnet den redaktionelle linje på avisen i 25 år. Forandringerne har været store i både medieverdenen og i samfundet i øvrigt, siden den dengang 33-årige journalist med en baggrund som leder af Berlingskes Christiansborg-redaktion kom til Skive for at efterfølge Hans Larsen som redaktør.



- Man kan sige, at de senere års udvikling med stadig flere falske nyheder på nettet og de såkaldte landsmediers enorme svigt i dækningen af provinsen blot understreger behovet for de kerneværdier, som lokale dagblade skal bygge på: Mangfoldig lokal nyhedssans, mennesker og meninger, fortællinger fra hele det lokale liv og balance og troværdighed ved både at beskrive glæder, tummel og udfordringer.



- Filosoffen Søren Kierkegaard sagde jo mange kloge ord, men han sagde også følgende: »En datter, der blev forført, ville jeg kunne tilgive, men en søn, der blev journalist, ville jeg anse som tabt for evigt«. Søren Kirkegaard havde altså ikke høje tanker om pressen, men på Folkebladet vil vi gerne dagligt gendrive hans mistro til journalist-jobbet ved at levere levende og troværdig dækning af det lokale liv, påpeger Ole Dall.



- Aktive lokale dagblade er en kæmpe gevinst for borgere og lokalsamfund. Vi dækker mangfoldige sider af det lokale liv: Borgerliv, politisk liv, erhvervsliv, kulturens og sportens liv, familieliv, seniorliv, skoleliv, kirkens liv, naturens liv, kriminelle liv og alle andre former for liv i lokalsamfundet. Vi er med over alt. Og jeg tør uden overdrivelse fastslå, at Skive Folkeblad skaber lokal sammenhængskraft på vores egn.



Selv om dagbladsverdenen globalt set er under pres - og også Skive Folkeblad har udfordringer - så er det glade budskab fra Ole Dall, at avisen aldrig nogensinde har været i kontakt med så lange læsere som nu med de platforme, bladhuset tilbyder.



- Vi har Skive Folkeblad på print og som elektronisk e-avis, Midt På Ugen, Update, turistavis, diverse tillæg og kraftigt voksende interesse for skivefolkeblad.dk på nettet. I maj rundede vi 900.000 sidevisninger på skivefolkeblad.dk. Det er en stigning på næsten 90 procent i forhold til samme måned sidste år. Og stor gennemslagskraft både i papir-udgivelser og på nettet sikrer kontakt til rekordmange borgere og gør vores platforme vigtige for annoncører.



- Det betyder noget, om en egn har et aktivt lokalt dagblad. Se blot på Skanderborg: En stor by, der efter diverse bladsammenlægninger nu er helt uden en dagblads-redaktion i byen! Hvem skal så fortælle, hvad der foregår, og hvem skal så holde et vågent øje med beslutningstagerne? Det svækker lokalsamfundet smerteligt, hvis der ikke er et lokalt dagblad, påpeger Ole Dall.



- Jeg oplever, at Skive-egnen bakker op om betydningen af Skive Folkeblad. Vi har været på banen siden 1880, og vi kan sige, at vi er kommet for at blive! Skive Folkeblad er ingen døgnflue. Der er udfordringer, der skal tackles, men det afgørende er jo, om Skive Folkeblad har noget, som borgerne ikke kan få andre steder. Og det har vi, for ingen andre kan tilbyde en så mangfoldig og vigtig daglig strøm af nyheder om det lokale liv. Om mennesker og om begivenheder. De såkaldte landsmedier er helt væk, og de regionale medier er - helt naturligt - kun på sporadisk besøg på Skive-egnen. Ser man på den fremtidige udvikling, vil der givetvis komme flere læsere til den elektroniske udgave af Skive Folkeblad, e-avisen, øget interesse for gratis og betalte net-nyheder men også stadig stor interesse for papir-udgaven af den daglige avis. Og vi udvikler hele tiden på indholdssiden. Senest har vi netop ansat en video-journalist, der skal skabe mere liv på skivefolkeblad.dk, siger den jubilerende redaktør.



Medier har målgrupper. Ugebladet Alt for Damernes målgruppe er ret præcis. Det samme er dagbladet Børsens. Skive Folkeblads målgruppe er geografisk bestemt.



- Vi vil være den aktive lokalavis for alle borgere på hele Skive-egnen - Salling, Skive og opland, Fjends-området og Vinderup-egnen. Det hele. Og vi er ikke optaget af, om læserne er højre- eller venstreorienteret, unge eller gamle. Vi vil bare gerne gøre alle velorienteret om, hvad der sker på vores smukke egn, understreger Ole Dall.



Udover at passe de daglige gøremål på avisen er Ole Dall medlem af bestyrelsen for Danske Mediers Arbejdsgiverforening samt bestyrelsen for Netværket Dagbladene. Han har tidligere i en årrække været medlem af Ritzaus bestyrelse og Danske Mediers bestyrelse.



Samtidig er han en ofte brugt kommentator i andre medier om politiske og lokale/regionale forhold.



- På Skive Folkeblad har det jo altid været tradition, at chefredaktøren skriver avisens ledere, hvor lokale, nationale og internationale emner og begivenheder kommenteres. Og jeg har vel skrevet godt 7000 ledere siden 1992. Så jeg mener meget! Jeg kan godt lide at skrive, og det er som lederskribent mit privilegium at mene noget på avisens vegne. Udgangspunktet for avisens ledere er social-liberalt. Det kan tolkes bredt - og bliver det. Og det ville også være en stor fejl, hvis man forsøgte at gøre Skive Folkeblad til en gammeldags partiavis. Den slags har ingen fremtid. Vi skal være avis for alle på egnen, og jeg glæder mig over, at ledere i avisen - sammen med mange læserbreve - er med til at skabe debat.



Ole Dall er født og opvokset på landet ved Isefjorden mellem Holbæk og Roskilde. Helt ude på landet på Kyndeløse Nordmark og født i soveværelset på 1. sal.



- Jordemoderen nåede ikke frem, men jeg var et nemt barn allerede ved fødslen. Håber jeg. Jeg var tidligt glad for bogstaver og måske derfor nogle gange lidt »bogstavelig«. I et pas til geografi-undervisningen skrev jeg ud for fødested: Soveværelset!



- Det grinte min lærer længe over.



Da Ole Dall var politisk reporter på Berlingske, boede han og familien i Humlebæk. Der var ikke meget storby over det. Selvfølgelig var det et geografisk længdespring at flytte til Skive, men helt igennem positivt.



- Okay, Louisiana-museet i Humlebæk var en større oplevelse end museet i Skive. Men rammerne på Skive-egnen var og er skønne med fjord, skov, å-løb og åbne marker og en ø - Fur. Jeg tænker da tit på, at det er lidt synd for nabobyerne: Holstebro har bare har en å, Viborg har søer men ingen fjord, og Herning har kun kunstige søer. Man bliver så taknemmelig over at bo på Skive-egnen!



- Jeg synes også, at Skive-egnen er blevet bedre til at begrave janteloven de sidste 25 år. Det er også en god gerning. I stedet for at sige, at det så let kan gå galt, vil jeg hellere sige: Det kan så nemt gå godt! Giv plads til begejstring, glæde og visioner. Samtidig er det avisens opgave at berette om virkeligheden på vores egn. Og alle ved, at virkeligheden både rummer glæder og problemer. Vi skal holde balancen og hverken være mørkemænd eller leverandør af glansbilleder. Virkeligheden er udgangspunktet - og den er spændende.



Sammen med arbejdslivet som chefredaktør har familielivet haft førsteprioritet for Ole Dall.



- Min kone og jeg adopterede to dejlige børn i Colombia. Vi var i det sydamerikanske land for at hente dem, fik dem begge som spædbørn, og de har beriget vores liv. Vores datter og hendes kæreste har to skønne børnebørn, og da de bor i Balling, er der heldigvis tæt og herlig kontakt. Og vores søn bor i Silkeborg.



- Børnebørn er jo livets dessert, som Lone Dybkjær har sagt. Jeg er enig. Det er fantastisk at være morfar.



I fritidslivet fylder fodbold en del for den jubilerende redaktør. Han spiller selv på Skives veteranhold og følger også tæt Skive og hans internationale favorithold, Celtic fra Skotland.



- At stå på Celtic Park i Glasgow til et Champions League-opgør og synge »You’ll never walk alone« i et kor med 60.000 passionerede tilhængere er en enestående smuk og stærk oplevelse af sammenhold og livsglæde.



Redaktørjobbet indebærer, at Ole Dall dagligt læser en stribe aviser, og det har gennem årene betydet nedsat læselyst til bøger.



- Det er en fejl, som jeg skal have justeret. Den gode nyhed er så, at jeg har mange gode bøger til gode. Men der skal også være tid til mine løbeture samt traveture og gode oplevelser med min hustru og livsledsager, Bente, der arbejder som assistent på Glaspusteriet Helledie. Og så skal der jo altid være tid til at nyde haven i Resen, slappe af og reflektere over livet. Det gør jeg også gerne ved at lytte til skøn musik. Skotske Runrig samt danske Folkeklubben, hvor min nevø spiller, er blandt de foretrukne. Refleksionerne om tilværelsen ender for mig næsten altid med at lyde som titlen på en af mine favoritfilm »Livet er smukt« …

