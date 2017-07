Markeder med sydlandsk stemning: Ny forening vil skabe liv langs åen

Der skal være markeder og anden form for liv mellem Søndercentret i Skive og Skive Å.



Det får en forening nu støtte af Skive Kommunes byudviklingsudvalg til at få realiseret.



Idémand advokat Anders Jessen Schmidt, Skive. Formand for foreningen, der er under stiftelse, er Gert Holm, forretningsfører for Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) i Skive.



Byudviklingsudvalget har valgt at støtte udviklingen af idéen med 60.000 kroner. Til pengene er knyttet en betingelse om, at projektet koordineres med andre initiativer omkring udvikling af Skive by langs Skive Å.



Anders Jessen Schmidt var også med til at tage initiativ til at få Bjarke Ingels Group til at lave visionen om Skive by langs å og fjord Big Blue Skive 2040. At få udnyttet det døde område mellem Søndercentret og Skive Å indgår også i dén vision.



- Vi har øje for, at det skal hænge sammen med den kommunale del af udviklingen af Big Blue Skive 2040, siger Anders Jessen Schmidt.



Den overordnede idé er at aktivere det kedelige område langs åen til et rekreativt område til ophold og markedsaktiviteter. Rent fysisk kan bygges en lang træterasse mellem stien og åen på strækningen, så man får mere plads at folde sig ud på.



Alternativt kan man etablere trapper (som det ses ved Vadestedet i Aarhus eller ved den nye bro over Skive Å, som snart åbnes) mellem sti og å. Det sidste bliver noget dyrere end en terrasse mod åen langs stien for at give borgere bedre mulighed for at opholde sig ved å og center - og afvikle markeder, hvis det skal være.



På markedet tænkes fødevarer af høj kvalitet, blomster og andet solgt. Det må gerne have en sydlandsk stemning.



Pengene fra Skive Kommunes byudviklingspulje skal bruges til at få beskrevet mulighederne og lavet overslag over økonomien i de muligheder, man kommer frem til.



Anders Jessen Schmidt har været i kontakt med ejerne af Søndercentrets erhvervsområde. Her er der støtte, og det er det også blandt forretningsdrivende i Søndercentret.

