Folkebladets gadeløb: De lokale tog hver en stump

Team coloQuick-Cult’s ryttere har tidligere på sæsonen været til løb i Randers, hvor holdets ryttere satte sig på de første syv placeringer i et løb.



Det nummer magtede de ikke at gentage fredag aften til Skive Folkeblads gadeløb - men det var så tæt på, som det kunne være.



De seks første placeringer gik til zebrastribede folk - i et lille felt, hvor »kun« 34 var til start, og af disse kom de ni fra det lokale hold.



Og de skulle snart vide at gøre livet surt for de gæs­tende ryttere.



Tre mand, Louis Bendixen, Jesper Schultz og Rasmus B. Wallin, fik hurtigt slået et markant forspring, og det blev reelt større og større i løbet af de 70-75 minutter, der blev kørt.



Holdets mest lokale islæt, Daniel Bligaard Lyhne, forsøgte prisværdigt at holde trit, men han gjorde det med et minuts luft op - og kørte i store dele af løbet nærmest en enkeltstart.



I slutfasen fik han selskab af Mathias Kriegbaum og var dermed ikke længere ene »på båden«, men i nærheden af at hente den føren­de trio, var de aldrig.



Undervejs forsøgte arrangørerne at fordele lidt spurtpræmier til forfølgerne, og her skulle man meget langt hen i løbet, inden noget ikke faldt til tcc-folkene - første »lykkelige« vinder var Aske Worre.



Tidligt i løbet var der en gruppe af ryttere, der havde et styrt i svingene ved Det italienske Bøfhus, og det kostede humør og kræfter i forhold til at køre med - og da løbet var slut, var 25 af de 34 startende udgået og en lille gruppe af forfølgere var godt indbrændte på arrangørerne, fordi de mente, at 1 time + tre omgange blev til 1 time og fire omgange.



Løbet har været ude for en datomæssig flytning, og der var næppe helt så mange fremmødte på en halvkøling aften, som man har set tidligere år, men besøget var stadig ganske pænt. Der var musik og glade dage på værtshusene langs ruten - og også ganske pænt besøgt på Rådhustorvet.



Men spænding om udfaldet - det var noget, som tcc-folkene afklarede internt, og det var lidt ærgerligt af hensyn til løbets nerve og intensitet.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: