Brandfolk måtte hive løse tagsten ned fra tag

Brandfolkene fra brandstationen i Skive måtte søndag formiddag have stigevognen i brug.



Dog ikke på grund af en brand, men fordi de skulle op på taget af en ejendom på Nørre Allé i Skive.



En borger havde ringet til politiet, fordi nogle tagsten var røget ned på fortorvet.



- Der var faldet tre-fire tagsten ned, så vi måtte spærre af og op for at tage flere løse tagsten ned for at sikre, at de skulle falde ned og ramme nogen, fortæller indsatsleder Jan Nygaard Christensen.



Det blæste ikke kraftigt på anmeldelsestidspunktet - klokken 11.20 - så hvorfor tagstenene pludselig drattede ned er uvist.



.

