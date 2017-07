Vandcykel grundstødt ved Stårup Strand

Det har været en fredelig weekend uden de store opgaver for ordensmagten i Skive og omegn.



Mest bemærkelsesværdigt var det, da Midt- og Vestjyllands Politi søndag eftermiddag fik en anmeldelse om en grundstødning ved stranden ud for Stårupvej syd for Stårup.



Det er dog ikke et skib, der er stødt på grund, men noget så usædvanligt som en vandcykel.



- Den ligger på en sandbanke 200-300 meter ude i vandet, oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Nielsen.



Der er ikke personer i nærheden, og politiet har heller ikke modtaget meldinger om hverken savnede personer eller vandcykler, så det er lidt af en gåde, hvor den kommer fra.



Vagtchefen overvejer nu at indberette den grundstødte vandcykel til Værns Fælles Forsvarskommando, som det tidligere Søværnets Operative Kommando hører under.



- Hvis folk ringer til dem om vandcyklen, så sætter de jo det helt store eftersøgningsapparat i gang, siger Henrik Nielsen.

Af: