Lundgård Teglværk skal blive til miljøcenter

Efter Lundgård Teglværk gik konkurs i oktober 2013, fik bygningerne fik lov at stå, indtil Jan Nielsen fra Klejtrup viste sin interesse.



Det gjorde han i februar 2015.



Og efter at have ryddet op på de cirka 22 hektar jord og 23.000 kvadratmeter haller var den første tanke, at der skulle etableres en naturpark på stedet.



Den idé er der som sådan ikke blevet ændret på, men der er kommet flere planer til, og Jan Nielsen har nu søgt Viborg Kommune om tilladelse til at lave et miljøcenter i bygningerne.



På et møde i klima- og miljøudvalget blev flere af Jan Nielsens ansøgninger i forbindelse med miljøcentret behandlet, og der blev også sagt god for flere af dem.



Der ligger også nogle tilladelser i forvejen, som fulgte med teglværket.



Men for at miljøcentret på Lundgårdsvej fuldt ud kan blive en realitet, skal Jan Nielsen komme med en mere fyldestgørende ansøgning i forhold til udendørs oplag og opbevaring samt betonknusning.



- Vi kunne ikke sige ja til det hele, men hvis han laver en bedre ansøgning på de områder, der halter, så ser jeg ingen problemer i, at det kan lade sig gøre. For idéen er god nok, siger Claus Clausen (V), Vroue, der er medlem af klima- og miljøudvalget.



I sagsfremstillingen fremgår det også, at en nabo er bekymret for støj- og lugtgener fra den aktivitet, der er planlagt til at foregå udendørs.



I den landzonetilladelse, der er givet, gør kommunen samtidig opmærksom på, at landzonetilladelsen ikke er det samme som den nødvendige miljøgodkendelse.



En godkendelse vil blandt andet sikre, at der bliver taget hensyn til naboer.



Miljøcentret skal blandt andet kompostere slam, haveaffald og gips fra gipsplader. Der skal også produceres betonelementer af byggeaffald og renses forurenet jord.

