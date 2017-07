Alderstjek for kørekort fjernet: 78-årige Verner Jensen vil selv sige stop

Om en uge bliver Verner Jensen fra Lihme 78 år.



Og selv om reaktionsevnen, synet og det samlede overblik i trafikmæssig sammenhæng sikkert har været bedre for år tilbage, kører han ofte bil, og han har det godt med det.



- Jeg vil have meget svært ved at undvære mit kørekort. Kortet betyder frihed for mig, når jeg bor på landet, og jeg kører i bil så ofte, jeg kan, siger Verner Jensen.



Verner Jensen skal have fornyet sit kørekort til august, og der er ingen risiko for, at han ikke også efter august må køre bil.



En ny lov er netop trådt i kraft, og den betyder, at ældre bilister ikke længere skal til det obligatoriske lægetjek for at beholde deres kørekort.



Fremover bliver det alene lægens ansvar at vurdere løbende i det kliniske arbejde, om ældre mennesker, der er 75 år eller ældre som Verner Jensen, har et helbred, der er godt nok til at køre bil.



- Jeg synes, det er godt, at loven er ændret. Så behøver jeg ikke at bruge unødvendige penge på et lægetjek, som jeg ikke synes, jeg får noget ud af alligevel. Jeg kan godt selv vurdere, om jeg kan køre bil, siger Verner Jensen.



Lovforslaget, der nu er blevet vedtaget, bygger på en rapport fra Justitsministeriet fra 2014, der viser, at lande uden obligatorisk aldersscreening ikke har flere trafikulykker blandt ældre bilister, end vi har i Danmark og lande med lignende regler.



Lægeforeningen peger derimod på tal fra Tyskland, der viser det modsatte, og formanden for de praktiserende læger i Skive, Charlotte Eithz, synes heller ikke godt om den nye lov.



- Jeg har en bekymring for, at der kommer flere til at køre rundt i bil, som ikke er berettiget til det. Vores net bliver mindre finmasket nu, og vi kan stadig godt fange nogle af dem, der ikke selv kan vurdere, om de kan køre bil, men ikke dem alle, siger Charlotte Eithz.



Hun mener, at det mest bekymrende er, at de forebyggende samtaler mellem de ældre og lægerne forsvinder.



- Der bliver ikke den samme tid til at snakke om kørekort i forbindelse med andre konsultationer, og det skal heller ikke være et fast samtaleemne, hver gang vores patienter træder ind ad døren. Vi har ikke afvist ret mange i at få fornyet deres kørekort, men vi har vejledt dem til, at det nok snart var på tide at stoppe, og så har langt de fleste selv fundet ud af at stoppe i tide. Det er ikke sikkert, at det bliver på samme måde nu, siger Charlotte Eithz.



Men Verner Jensen er ikke bekymret for, at han mister noget sikkerhed, når han ikke længere skal til et alderstjek.



Det er i hvert fald hans vurdering lige nu.



- Jeg vil gerne selv bestemme, hvornår jeg ikke kan køre bil mere. Og hvis jeg er i tvivl, har jeg muligheden for at søge læge, siger Verner Jensen.



Han har ingen planer om at sætte sig på passagersædet lige foreløbig, så konen Karen Marie på 74 år kan tage over. Og når tiden er inde, vil Verner Jensen selv sige stop, som flere af hans bekendte har gjort det.



- Vi har i hvert fald tre eksempler på nogle, der helt frivilligt har afleveret deres kørekort. Og når jeg ikke føler, jeg længere kan køre forsvarligt, så afleverer jeg også mit kørekort, siger Verner Jensen.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: