33-årig struerbo åbner nyt spisested i Trandum

Et nyt spisested er åbnet på Trandum Camping.



Pia Carstens Jensen, 33 år, købmandsuddannet og fra Struer står bag spisestedet.



Hun har lejet sig ind og har valgt samtidig at åbne en fysisk butik for den netbutik, som hun allerede driver. Vores Hobby er navnet på butikken:



- Man kan købe varerne i butikken på campingpladsen, og der vil selvfølgelig stadig være mulighed for at købe fra butikken på nettet, siger Pia Carstens Jensen.



Hun har ingen intentioner om at flytte fra Struer, og planen er, at hendes kæreste skal hjælpe i Trandum i den udstrækning, der er mulighed for det.



Spisestedet åbner i de lokaler, hvor spisestedet Pandekageskoven havde hjemme.



Om fremtiden og forventningerne siger Pia Carstens Jensen:



- Jeg har ikke ansat nogen endnu, det bliver et familieforetagende lige nu med min kæreste og mig. Jeg håber, det bliver så godt, at jeg næste år kan ansætte en, som vil kunne komme til Trandum for at hjælpe med at servere.



Pia Carstens Jensen er oprindeligt fra Herning, og hun har i et stykke tid ledt efter et sted, hvor hun kunne realisere sine planer om at blive selvstændig. Hun er uddannet købmand hos Spar-købmanden i Humlum.



Om hvorfor det netop blev Trandum Camping, hun besluttede sig for, siger Pia Carstens Jensen:



- Lokalerne stod bare tomme, og så fik jeg mulighed for at leje dem. Og jeg tænkte, at det vil jeg da selvfølgelig gerne.

