Omstruktureringer i børnehaven Hedemarken i Skive har skabt utryghed og bekymring i en del af forældregruppen.



På grund af vigende børnetal bliver børnehavens tre stuer samlet til to stuer med henholdsvis 36 og 35 børn i hver stue per 1. august, og de tal vil stige i takt med, at flere børn kommer til i løbet af året.



Stuerne bliver således større, og pædagogerne skal kende et større antal børn indgående, frygter forældrene.



I denne uge var der informationsmøde mellem børnehavens ledelse, souschefen på skole- og dagtilbudsområdet og forældrene.



Og langt fra alle forældre blev beroliget af argumenterne for den nye struktur.



- Vi synes ikke, at der er et eneste argument i børnehøjde, at det her skulle styrke børnenes udvikling og tarv, siger Janni Mørk, der lige nu har to døtre i børnehaven og har været forælder i Hedemarken siden 2006.



Charlotte Vernø, der har en søn i børnehaven, er enig:



- Der har ikke været noget i det her, som har ændret børnenes vilkår positivt, mener Charlotte Vernø.



Hun oplever, at argumenterne på mødet gik på fleksibilitet og ressourcer frem for børnene.



Begge mødre understreger, at det ikke er Hedemarken, de er utilfredse med.



- Det er strukturændringerne, vi er utilfredse med. Det har intet med personalet at gøre, siger Charlotte Vernø, mens Janni Mørk synes, det er »uhørt og skræmmende«, hvis det er den her vej, Skive Kommune vil gå på daginstitutionsområdet.



grotesk - Det er grotesk, at institutioner og skoler i øvrigt er så meget under sparekniven, at det går ud over vores børn. Målet er jo, at de skal blive livsduelige, og det er svært at se, at de får en god start på at blive dét, når de skal være på kæmpestuer med så ringe normering, at det låser for at udvikle børnene, siger Janni Mørk, der i øvrigt selv arbejder med børn som lærer i folkeskolen.



Janni Mørk oplever, at personalet allerede i dag render stærkt i Hedemarken.



- Pædagogerne i Hedemarken er virkelig kompetente, men deres ressourcer bliver ikke udviklet til fulde ved den her nye omstrukturering, mener Janni Mørk.



Med strukturændringen vil der for 10 børn være én såkaldt kontakt-voksen.



Samtidig vil man dele børnene i stuerne op på kryds og tværs efter interesser, udflugter og nogle gange i rene drenge- og pigegrupper.



- Det lyder lidt ligesom valgfag i gymnasiet, synes Charlotte Vernø.



Hun pointerer, at gruppeinddelingerne vil betyde, at den gruppe, hendes søn legede godt med om mandagen, måske slet ikke er den gruppe, han kommer i om tirsdagen. Det går ud over de nære relationer til kammerater, frygter hun.