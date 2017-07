Ålekongen - nu med baby i munden

Skulpturen Ålekongen Nytænkt, som denne sommer blev stillet op tæt ved dæmningen øst for Skive, har været udsat for »en tilføjelse«.



Billedkunstner Poul E. Nielsens skulptur er af spøgefugle med en anelse morbid humor blevet udstyret med en baby-dukke i munden.



Man kan måske udtrykke det sådan, at ålekongen har krævet sit første offer.



Hvem der har foretaget tilføjelsen til kunstværket vides ikke. Ålekongen Nytænkt skulle som udgangspunkt ellers ikke være farlig for mennesker.



Derimod har billedkunstner Poul E. Nielsen skabt den med baggrund i et gammelt sagn, som fortalte, at der i Flyndersø levede en kæmpestor ål, Ålekongen, med en bølgende rød manke og enorme kræfter. Det fortælles, at væsenet engang splintrede ålekisten - et fangstredskab - og befriede sine artsfæller, så de kunne fortsætte deres livscyklus gennem Skive Å og Limfjorden og videre helt til Sargassohavet - og tilbage igen.



