Sallingbo uden sejlererfaring har sagt sit job op for at sejle verden rundt

Båden hedder »Vesterbro«. Projektet hedder »Fra Vesterbro til verdens ende«. Mennesket bag hedder Vibeke Svenningsen.



Den 34-årige kvinde stammer fra Nannerup mellem Jebjerg og Roslev. I dag bor hun på Vesterbro i København. Hun har en kandidatgrad i strategi, organisation og ledelse fra Copenhagen Business School og arbejdede indtil udgangen af maj i Maersk Lines HR-afdeling.



Vibeke har gjort noget, de fleste nøjes med at drømme om. Karriere og økonomisk tryghed er sat til side til fordel for en fornemmelse i maven, der føltes rigtig.



- Jeg manglede nok et eller andet. Jeg var nyuddannet og begyndt at arbejde. Jeg var også begyndt at tjene penge, men jeg syntes ikke rigtig, kontoen voksede. Jeg var bare begyndt at udskifte mine gamle møbler med nogle nye. Så jeg spurgte mig selv: »Er det nu det, jeg skal, indtil jeg skal på pension om mange år?«, fortæller Vibeke Svenningsen.



Hun har altid elsket at rejse og var inspireret af tv-prorammet »Kurs mod fjerne kyster«, der følger brødrene Emil og Theis Beha Erichsens jordomsejling med skibet »Havana«. Det, hun så, tiltalte hende.



Da jeg besluttede, jeg skulle på jordomsejling, havde jeg aldrig sat fod på en sejlbåd før. Jeg havde bare en fornemmelse af, at jeg ville kunne lide det, og det har vist sig at holde stik, konstaterer Vibeke Svenningsen.



Den tirsdag i februar, hun tog beslutningen, viste hendes bankkonto minus 14.000 kroner.



- Jeg lagde mit liv fuldstændig om. Levede på en sten temmelig længe. Jeg købte de absolut billigste ting, jeg kunne få i Netto, lejede det største værelse i min lejlighed ud til en tysk udvekslingsstudent, og hvis jeg overvejede at få mig en Café Latte, tænkte jeg, »har jeg nu også brug for den, eller vil jeg hellere spare pengene op?« Og det ville jeg. Jeg begyndte at spare op til en sejlbåd, jeg begyndte også at gå til sejlads og tage duelighedsbevis.



14 måneder senere købte hun »Vesterbro«, en cirka 13 meter lang og tre en halv meter bred sejlbåd af typen »Phantom 42«, sammen med sin kæreste, som var kommet til efter Vibekes beslutning om at sejle jorden rundt. Prisen for båden var 440.000 kroner.



- Bortset fra båden har jeg aldrig brugt så få penge i mit liv. Eller haft så travlt, som jeg har nu. Jeg har heller aldrig været gladere, fastslår Vibeke Svenningsen.



Lørdag den 8. juli klokken 10 stævner »Vesterbro« ud fra København. To dage senere er der planlagt et stop i havnen i Nykøbing Mors. Her skal båden dagen efter have monteret solceller. Et job, tre mænd har tilbudt at gøre.



- Jeg har bare fået oceaner af hjælp. Jeg har trukket på ikke bare mit eget men også på mine venners og min families netværk og lært en masse gode mennesker at kende. Der har bare været hjælp hele vejen rundt, og uden den var det simpelthen ikke lykkedes. Der er ikke plads i mit budget til at hyre en masse hjælp, siger Vibeke.



Hun har dog hyret et par gaster til det første halve år. Begge er meget erfarne langturssejlere.



- Jeg er jo en temmelig uerfaren sejler, og jeg tager det meget alvorligt, at man som skipper på en sejlbåd har ansvar for andre menneskers liv. Så jeg skal lære at blive en dygtig skipper undervejs, og man kan sige, at jeg går lidt i mesterlære hos de to gaster.



Efter et døgns tid i Nykøbing bliver kursen sat mod Nordsøen og derfra via Den Kaledoniske Kanal til Skotland. Derefter vil Vibeke sejle lidt rundt i Hebriderne og derfra via farvandet mellem Irland og England til Azorerne og videre til De Kanariske Øer.



Derfra over Atlanterhavet og ind til Tobago i Det Caribiske Hav, som det er planen at ramme lige før juleaften.



På Tobago stiger Vibekes forældre, Mette og Carsten Svenningsen, som fortsat bor i Nannerup, om bord, og de sejler med i tre en halv måned, mens turen blandt andet går gennem Panama-kanalen til Galapagos-øerne.



- Mine forældre brænder også meget for projektet. Min mor har endda taget duelighedsbevis gennem Skive Sejlklub, betoner Vibeke Svenningsen.



Hun har lagt en detaljeret plan frem til juni 2018, hvor »Vesterbro« gerne skulle ramme Fransk Polynesien i Stillehavet.



- Min drøm nu er en jordomsejling, men det må ikke være målet i sig selv. Jeg stopper, når jeg ikke synes, det er sjovt længere. Det kan være, båden bliver solgt i Australien, og jeg backpacker hjem.



- Jeg glæder mig helt vildt. En del af mig synes selvfølgelig også, det er lidt skræmmende. Jeg har forladt job, venner, familie, lejlighed. Man ved, hvad man har, men aldrig hvad man får, men jeg er bare nødt til at prøve det her af. Jeg glæder mig til at leve et helt andet liv, hvor man kan mærke konsekvenserne af sine beslutninger med det samme. Mærke at man lever lidt mere, men også leve mere stille og langsomt. Jeg har et hav af dykkerudstyr og softboards og en masse gode bøger med, nævner Vibeke Svenningsen.



Hun har ingen børn endnu. Hendes kæreste har ikke umiddelbart villet med på rejsen, men Vibekes overtalelsesevner har dog rakt til, at han stiger på båden i Skotland og sejler med i en måneds tid. Vibeke håber, det vil give ham lyst til mere.



- Reaktionerne fra min omgangskreds har stort set været positiv hele vejen rundt. Mange har sagt »Aj, hvor vildt, at du tør« og synes, jeg er sej og modig. Men jeg gør ikke noget, alle andre ikke også ville kunne, mener Vibeke Svennningsen.



- Jeg er en person, der springer ud i ting, og jeg har kort vej fra tanke til handling. Men nu, hvor vi er så tæt på afrejsen, får jeg da lidt sommerfugle i maven...



Du kan følge med i Vibeke Svenningsens eventyr på Facebook og Instagram under navnet »Vesterbro til verdens ende«

