En dag i solen for børn, voksne og dyr

Hjerk og Harre har en efterhånden mangeårig tradition for at holde børnedyrskue i skolernes sommerferie.



Således også i lørdags, hvor flot solskinsvejr lokkede.



I alt 26 børn udstillede hunde, katte og cykler. Alle deltagerne fik en pose med godter og legetøj.



Dagen bød også på masser af hygge for både børn og voksne. Der var kaffe og kage på bordene, og børnene nød en afsvalende vandballonkamp i det varme vejr, eller smadrede porcelæn i kasteboden.



Naturvejleder Jesper Krogh fra Skive Kommune mødte op for at fange rejer og andre spændende ting i fjorden, som man så kunne få lov at smage på, efter de havde været en tur i gryden.



Der var også kagekonkurrencer for både børn og voksne. Her løb Marlene og Kathrine Svenningsen med præmien for den flotteste kage, mens Jeanette Storm Hansen havde bagt den kage, der smagte bedst.



Om aftenen var grillen tændt, og ca. 50 deltog i spisningen.



Et eventuelt overskud fra børnedyrskuet går til investering i nye aktivitetsmuligheder i Hjerk og Harre. De to tæt forbundne byer har i øvrigt netop taget en ny krolfbane ved stadion i brug, fortæller Jette Dalsgaard, der er bestyrelsesmedlem i Hjerk Harre Beboerforening og har været med til at arrangere børnedyrskuet i en del år. tj

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her