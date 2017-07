29-årig ville på værtshus endte på politistation

En stærkt beruset 29-årig mand fra Kjellerup var meget forhippet på at komme ind på et værtshus i Thinggade i Skive søndag morgen kort før klokken seks. Også selv om dørvogteren havde afvist ham flere gange.



Det fik dørvogteren til at henvende sig til politiet.



Mens politipatruljen var der, forsøgte den 29-årige mand igen at komme ind, men blev bortvist igen. Denne gang af politiet.



Det varede dog ikke længe, før den 29-årige var der igen og atter forsøgte at komme ind på værtshuset. Selv om politiet stadig var på stedet.



Denne gang lykkedes det den 29-årige at komme ind. Ikke på værtshus, men på politistationen i Skive, da politipatruljen anholdt ham og tog ham med. Efter afhøring og et ophold på politistationen blev han løsladt.

