Frit lejde slut: Næsten 100 skydevåben afleveret i Skive

I hele juni var der frit lejde til at aflevere ulovlige våben på politistationerne i Midt- og Vestjylland.



Alene i Skive blev der afleveret 99 skydevåben i løbet af måneden. De fleste var haglgeværer af ældre dato, men der var også nogle få rifler og pistoler. De fleste er ældre våben, der har tilhørt nu afdøde personer, og hvor pårørende ikke rigtig har vidst, hvad de skulle stille op med dem.



Desuden er der afleveret 300 kg forskelligt ammunition. Noget af det er blypatroner til jagt, som det i dag er ulovligt at bruge, men der er også andet.



29 såkaldte blankvåben, det vil sige knive, bajonetter og lignende. 29 luft- og fjedervåben - typisk luftbøsser - er også blevet afleveret i Skive.



Endelig er der i gruppen eksplosiver afleveret fire - typisk store kanonslag, oplyser lokalpolitiet i Skive.



- Alt i alt er det udmærket, for nu er vi i hvert fald sikre på, at de våben ikke på et eller andet tidspunkt vil kunne blive misbrugt, siger kriminalassistent Jeanette Kolding fra lokalpolitiet i Skive.

