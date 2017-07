Ville ind til ældre kvinde: Falsk politimand kørt direkte i fængsel

En falsk politimand, der optrådte i Møllegade i Skive natten til søndag, blev kørt direkte i fængsel, da det rigtige politi fik fat i ham.



Det blev anmeldt af en ældre kvinde, hvor den pågældende havde udgivet sig for at være en politimand.



Kort efter midnat bankede han på og ville ind, idet han hævdede at komme fra politiet, men da han ikke kunne vise legitimation, blev han ikke lukket ind.



I stedet tilkaldte kvinden det rigtige politi.



De kørte til Møllegade, og der fandt de to politifolk en 31-årig mand fra Skive, som svarede til den beskrivelse af den falske politimand, som den ældre kvinde havde givet. Da en anden beboer kom forbi og sagde, hun havde været ude for præcist det samme, og at det var den 31-årige, som havde været på spil, var politifolkene rimelig sikre på at have fået fat i den rigtige. Den 31-årige havde også en ulovlig kniv. Da det viste sig, at han var udeblevet fra afsoning af en fængselsstraf, blev han kørt direkte i fængsel, så han kunne afsone sin tidligere straf.



Desuden er han nu sigtet for at have udgivet sig for at have udgivet sig som en politimand og for at have overtrådt våbenloven. Da han ikke er kommet ind nogle steder, og da der ikke er stjålet noget, bliver den 31-årige altså kun sigtet for at have udgivet sig for at være noget, han tilsyneladende er temmelig langt fra at være, nemlig politimand. Derimod er han i forvejen en ganske god kendt af politiet, oplyser lokalpolitiet i Skive. Men det er ikke det samme.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: