Godt gang i salget: Elcykler hitter hos skibonitterne

Som bilist kan det betale sig at holde tilbage, selvom cyklisten ser ud til at være langt væk på den krydsende rute.



Flere og flere cyklister bliver nemlig hurtigere og hurtigere på pedalerne, i takt med at salget af elcykler stiger.



Hos cykelforretningen, FriBikeShop, Frederiksgade i Skive, bekræfter indehaver Kjeld Jeppesen, at der er godt gang i salget af elcykler.



Fra 2015 til 2016 steg salget 26 procent hos Fri BikeShop på landsplan, og i butikken i Skive er der ingen undtagelse. Kjeld Jeppesen mener selv at have en forklaring på, hvorfor de hurtigere cykler er blevet interessante for flere borgere.



Nogle borgere er ifølge den lokale cykelhandler mere begejstret for en elcykel, end andre:



- Mange yngre kvinder køber elcykler som et alternativ til motorkøretøjer. I stedet for bil nummer to er der mange, der investerer i en elcykel, hvor det i dag er nemt at tilbagelægge adskillige kilometer uden at blive svedig. Som noget nyt er mange mænd også begyndt at kigge på eldrevne cykler, når der skal købes tohjulet transportmiddel, siger Kjeld Jeppesen.



Ifølge cykelhandleren er fem til otte kilometer den maksimale cykelafstand for mange, hvis de bruger en traditionel cykel. Med en elcykel er grænse alt andet lige højere. Ifølge Kjeld Jeppesen er der sket en ændring i lokale borgeres forhold til prisen på en elcykel. I dag er hans kunder mere tilbøjelige til at give en højere pris for cyklen:



- Vi sælger generelt dyrere cykler, og det betyder, at cyklisterne får et betydeligt bedre produkt. Prisen er rimeligt konstant på elcykler, men til gengæld sikrer den teknologiske udvikling, at produktet i dag er meget bedre end for blot få år siden, mener fagmanden.



joan

