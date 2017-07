Vinklub for kvinder fortsætter trods salg af vinhandel

Vinklubben Jeanne d’Arc fortsætter, selv om stifter Jeanne Søgaard har solgt sin forretning, Wøldiche Vine.



Den nye kvinde i spidsen for vinklubben er Helle Gori, der siden klubbens etablering for fire år siden har været medlem.



Klubbens medlemstal er cirka 180 - og den er fortsat for kvinder.



- Jeg vil køre klubben videre i samme ånd som tidligere og fra det gamle plejehjem i Rødding, hvor der vil blive arrangeret smagninger og andet, varsler Helle Gori.



Hun fortæller yderligere:



- Jeg har allerede fået mange positive tilbagemeldinger og glæder mig til at se rigtig mange nuværende og forhåbentlig nye medlemmer fra Skive og omegn. joan

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her