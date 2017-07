Forlængelse med ukendt løbetid

Skive IK og fodboldspiller Oliver I. Pedersen indgik mandag middag en usædvanlig aftale.



Parterne har haft kontrakt på hinanden indtil udgangen af juni - og den er nu blevet forlænget.



Det usædvanlige er, at ingen af parterne ønsker at fortælle, hvor længe man planlægger at samarbejde.



- Vi er blevet enige om, at den løsning er i begge parters interesse.



Siger sportschef Jesper Larsen.



Oliver I. Pedersen er endnu ikke kommet i gang med forberedelserne til næste sæson - idet han døjer med eftervirkningerne af en hjernerystelse.



Mere om aftalen i bladet tirsdag.

Af: