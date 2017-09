Det er ikke usædvanligt, at brandfolkene i Skive må rykke ud til to brande samme dag.



Men det er næppe sket før, at de med få timers mellemrum bliver kaldt ud til to brande, hvor ilden er begrænset til stole.



Torsdag middag var det en stol i en lejlighed på Frederiksdal Allé, der brændte, mens det torsdag aften var en anden type stol, der stod i lys lue i Thinggade, Skive.



- Vi troede først, der var brand i en lejlighed, men det viste sig, at der gået ild i sådan en kurve-havestol, der stod på en altan, fortæller indsatsleder ved Nordvestjyllands Brandvæsen i Skive, Jan Nygaard Christensen.



Ilden havde ikke udviklet sig yderligere, fordi nogle naboer har formået at begrænse den, indtil brandvæsenet ankom.



Brandårsagen er formentlig en vildfaren glød.



- Vi formoder, at der må være faldet en glød ned fra en af altanerne ovenover, hvis der for eksempel har siddet nogen og røget, forklarer Jan Nygaard Christensen, der fik meldingen klokken 19.06 og kunne tage forholdsvist hurtigt hjem igen.