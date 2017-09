Kulturlivets lokale mangfoldighed

Lad os bare erkende det: Det kulturelle udbud vil altid være større i Aarhus, København, London og New York - end i Skive ...



Og det kan vi godt leve med! På dagen, hvor godt en uges festligheder starter i forbindelse med Kulturcenter Limfjords 50 års jubilæum, er det imidlertid berettiget at glædes over, at der i forhold til Skive-egnens indbyggertal er et rigt og mangfoldigt kulturliv.



KCL er en meget vigtig del af det, men det rækker videre, og det bekræftes løbende i reportager og Tid og Sted-liste i Skive Folkeblad, foromtaler i Midt På Ugen eller ved at tjekke Skiveportalen.dk. Der sker meget!



KCL’s omfattende udbud og aktiviteter, Skive Theater, Skive Festival, Rock ved Åen, udstillinger på Krabbesholm, Sundsøre Festival, Opera ved Fjorden, Jenle-aktiviteter, koncerter i Jebjerg, Durup og Glyngøre og Rødding, Spøttrup Borg-aktiviteter, kulturliv i Selde, teaterliv, foredragsliv, kirkeliv - og meget andet. Og så hele det sportsliv som også er udtryk for kulturens mangfoldighed på vores egn. Jo, der sker meget!



Hos KCL begyndte fortællingen beskedent med et udendørs svømmebad i 1967. Man skal jo starte et sted, og allerede året efter kom Hal B. Der er unægtelig sket meget siden. Op- og nedture har der været. Spektakulære succes-oplevelser, konkurs, menneskelige og politiske dramaer. Overlevelse og ny fremgang. Kedeligt har det ikke været, og det har også fremgået af Skive Folkeblads dækning.



Her og nu er der styr på økonomien, en ny hal er på vej, badeland og motionscenter er renoveret, og antallet af mennesker, der på den ene eller anden måde er i KCL i løbet af et år, er imponerende.



Administrerende direktør Bent Mølgaard har her i avisen talt om, hvordan man vil være »first movers«, og der er også en udfordring i at kæmpe om borgernes tid og kunstnernes økonomiske krav, når man nu ikke lige kan huse så mange mennesker som de større koncertsteder.



Som entertaineren Finn Nørbygaard sagde, da han en gang åbnede den ikke specielt store Samsø Festival:



- Vi ville have haft Rolling Stones til at komme. Men de var alt for dyre - i stikkontakter!



Rolling Stones kommer heller ikke til KCL. Mindre kan også gøre det. Men selvfølgelig bør ambitionen også være, at der en gang imellem kan komme et helt stort navn forbi.



Fra i dag og 10 dage frem markerer KCL 50 års jubilæet, og der er grund til at lykønske med de første 50 år.



Et friluftsbad blev unægtelig til noget meget bedre og større, og oplevelserne - i sportens verden, til koncerter, film m.v. - har været mange gennem årene.



Der er kamp om borgernes tid, men vi lever også i en verden, hvor mange har meget fri tid, og appetitten på oplevelser er voksende. Den udfordring skal KCL og hele det mangfoldige kultur-udbud på Skive-egnen løfte sammen med borgere, sponsorer og kommune. Kulturliv med ekstra liv i kulturen.



O.D.

