Skattelettelserne løser ikke Danmarks udfordringer

Kommentar af



Andreas Steenberg, skatteordfører (R),



valgt i Skive



Danmark mangler arbejdskraft. Sygehusene mangler læger, sygeplejersker osv. Virksomhederne mangler håndværkere og ingeniører. Uanset om det handler om velfærd eller private job, så mangler vi hoveder og hænder. Regeringen letter nu skatterne for 23 milliarder kroner, men de skaffer ikke særligt mange hænder ved det.



Den nye skatteplan er ringere end de økonomiske planer, som er lavet de sidste 10 år. Det er imponerende, at regeringen brænder 23 mia. kr. af og ikke løser samfundets grundlæggende problem; arbejdskraft.



Samtidig finansieres forbrugsfesten ved at skære på uddannelser og forskning. Vores børn og børnebørn får en ringere uddannelse og dårlige muligheder.



I stedet kan vi få en billigere bil nu og her. Det er ganske kortsigtet. Regeringen har valgt forbrug over fremtid.



Det er helt tåbeligt, at man finansierer billigere biler ved at spare på folkeskoler og uddannelser. Det er så kortsigtet en prioritering. Det kommer til at ramme os som en boomerang senere, at regeringen vælger at holde forbrugsfest i stedet for at tænke på fremtiden. Det er vi store modstandere af.



Skatteplanen giver ikke nok arbejdskraft. Og finansieres ved at fremtidens arbejdskraft bliver ringere, fordi uddannelserne udsultes. Det er en forkert medicin, hvilket også en lang række økonomer har påpeget.



I Radikale Venstre giver vi gerne skattelettelser på arbejde, fordi det virker. Men vi vil ikke klatte penge væk til forbrug, som kun virker kortsigtet.

