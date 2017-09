Det første apotek i Skive

Med interesse har jeg læst Joan Laurbergs artikel »Svanens svære fødsel« i Skive Folkeblad onsdag den 30. august.



Men det undrer mig at læse, at flere lokale kilder støtter Hans-Otto Loldrup, når han i sin bog om danske apoteker skriver: »Ingen har tilsyneladende et klart svar på, om der før 1917 har været drevet apotek i Skive«.



Det turde dog være en kendt sag, at bygningen af den nuværende Skive Kirke (indviet 1898) efter adskillige tilløb, der strandede på grund af økonomiske vanskeligheder, blev muliggjort af daværende apoteker Gerhard Johannes Nicolaj Norgaard, der juleaftensdag 1893 afleverede et brev til daværende sognepræst Jens Jepsen Lohmann, et brev, som viste sig at indeholde en »Fundats for Skive Kirkes Legat«.



Første paragraf lyder: »Undertegnede Ægtefæller skjænke hermed i Guds Navn til Skive Kirke en Kapital på 100.000 Kr. – Et Hundred Tusinde Kroner – hvilken Sum, da den endnu ej kan udbetales, prioriteres i Skive Apothek.«



Skive Apotek lå dengang på hjørnet af Søndergade og Slotsgade, dér hvor senere posthuset blev bygget, og hvor Løveapoteket for nylig er flyttet ind, netop på den gamle apoteksadresse.



Det kan jo ikke have været en ubetydelig forretning, da legatet omregnet til vore dages penge svarer til flere millioner kroner. Apoteker Norgaard havde tidligere skænket penge til et børneasyl i Asylgade og til et arbejderhjem på Havnevej.



Apoteker Norgaard er blevet hædret i Skive, dels ved sammen med sin kone at være med i den lyttende skare på Aug. Jerndorffs altertavle i Skive Kirke, længst til højre, dels ved at få en vej i Skive opkaldt efter sig.







H. Hildebrandt-Nielsen,



organist i Skive



1956-2001,



Frederiksdal Alle 15A,



7800 Skive

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her