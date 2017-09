Uddannelser fattes elever

Regionsrådet i Region Midtjylland har indstillet nye hf-uddannelser, selv om vi slet ikke har elever nok til at udfylde de stole, vi har i forvejen i klasseværelserne.



Vigtigheden af en god geografisk uddannelsesdækning har været en afgørende faktor for indstillingerne. Nu har ministeren så det afgørende ord.



Når jeg synes, der er grund til at råbe vagt i gevær, så er det jo, fordi vi har rigtig mange tomme pladser f.eks på hf, - kun 61 procent bliver udnyttet - elevtallet for de 16- til 19-årige falder med ca. 15 procent frem mod 2030. Samtidig stiger efterspørgslen for at få flere unge til at tage en faglig uddannelse. Både erhvervsskoler og gymnasier vil få svært ved at opretholde alle specialer og linjer.



En undersøgelse fra Danske Regioner viser, at der bruges rigtig mange penge på konkureence og profilering - næsten en mia. kr. på landsplan. Med det faldende elevtal bliver det nok ikke mindre - under alle omstændigheder er det måske en forkert prioritering af pengene. Efter min mening kan de penge gøre langt mere gavn i uddannelserne. Mere fokus på kvalitet, mindre fokus på konkurrence.



Fremadrettet har vi en udfordring i at fremtidssikre en struktur, som kan håndtere den svære situation - sikre at kvaliteten i uddannelserne ikke smøres med et for tyndt lag, eller helt forsvinder i dele af regionen.



Vi ved, at en bred geografisk dækning får flere unge i uddannelse, men det er jo ikke helt nok, der skal også være god kvalitet og uddannelsestilbudene skal fremstå attraktiv for de unge.



Der er gymnasier, som kommer frygteligt i klemme - ja nogen risikerer at lukke og helt forsvinde i dele af regionen. Det er en ond cirkel og en skæv udvikling i decentraliseringens navn.



Jeg mener ikke, vi bare kan overlade beslutningerne til de enkelte bestyrelser på uddannelsesstederne - der er god grund til, at vi politisk blander os i, hvad der skal ske.



Det er ikke nogen let opgave, og det bliver nemt meget følelsesladet. Derfor kræver det bred opbakning og samarbejde hele vejen rundt.



Tiden er inde til, at vi i fællesskab finder nogle gode løsninger - løsninger som går på tværs af institutioner, med helhedssyn, hensyntagen og regionale erfaringer.



Vi skal skabe en uddannelsesregion i balance - det er tid at gå i gang.



Morten Flæng,



medlem af



medlem af



Region Midtjylland (S),



Havevej 9,



7830 Vinderup

