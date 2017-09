Regler for fleksjob og førtidspension bør lempes

Tiden er kommet til at ændre reglerne for fleksjob og førtidspension, så de bliver tilpasset virkeligheden.



Hen over sommeren har der været skarp kritik af reformen for førtidspension og fleksjob fra 2013.



Der er blevet tegnet et billede af et rigidt system, der parkerer mennesker i endeløse ressourceforløb, uden at tage stilling til, om der reelt er en mulighed for, at de nogensinde kommer i arbejde igen.



Samtidig varierer fortolkningerne og vurderingerne fra kommune til kommune.



I et fælles brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har de seks største kommuner - København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers - krævet en ændring af førtidspensionsreformen, fordi den er for stram og, fordi kommunerne fortolker den vidt forskelligt.



I brevet står der, at det er et problem, at alvorligt syge borgere sidder fast i systemet for at leve op til de stramme kriterier og hårde dokumentationskrav, der skal til for at få en førtidspension. Og, at sagsbehandlingen »kan tage årevis«. Sidst mener kommunerne, at de store forskelle i antallet af førtidspensioner, der tilkendes på tværs af kommunerne, i sig selv er et udtryk for, at lovgivningen bør ændres.



I HK mener vi også, at tiden er inde til en ændring. Fleksjob- og førtidspensionsreformen har revet tæppet væk under fødderne på mennesker, som kæmper mod alvorlig sygdom. Og reformen har sparket mange, som før havde glæde af et fleksjob, ud af arbejdsmarkedet. Det holder ikke. Ordningerne skal på ret kurs nu.



HK er derfor gået sammen med 40 andre fagforbund - tilsammen repræsenterer vi mere end én million lønmodtagere - om seks forslag, der skal lempe reglerne for fleksjob og førtidspension.



De seks forslag er:



1. Er borgerens ugentlige arbejdsevne syv timer eller mindre, skal borgeren selv kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.



2. Ressourceforløb skal have en maksimal samlet periode på fem år.



3. Adgangen til fastholdelses-fleksjob skal lettes.



4. Ressourceydelsen skal hæves til sygedagpengeniveau.



5. Borgeren selv skal kunne søge om og dermed kunne klage over ressourceforløb.



6. Løn og arbejdsvilkår skal fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer ved ansættelse i fleksjob.



For os at se giver det ikke mening at tvinge mennesker, som er for syge til at arbejde, gennem årelange ressourceforløb.



Kære politikere, lad os nu få nogle ordentlige, menneskelige regler på plads. Alt andet er fuldstændigt urimeligt.



Venlig hilsen



Inger Stranddorf



næstformand for



HK MidtVest,



Jægervej 12,



7800 Skive

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her