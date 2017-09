Veteraner åbnede festen

Fejringen af det første halve århundrede for åbningen af det, der siden skulle blive til Kulturcenter Limfjord (KCL) i Skive, startede fredag aften med lidt af et party i provinsen.



For festlighederne stod Poul Krebs og Michael Falch, der for et par år siden gik sammen på klubscenerne med et minimalistisk setup for trofaste fans - og her lige inden duoen »går i opløsning«, var der ikke sparet på noget som helst.



Et meget velspillende band akkompagnerede d’herrer, der diverterede med en setliste bestående af nye kompositioner, sange fra det fælles album »Tomandshold« og en sand hitparade fra nogle årtier tilbage.



På tredjesidste spillested inden de atter går hver til sit var der smæk for skillingerne til et talstærk publikum, der også lignede nogen, der har nogle årtier bag sig.



Men de færreste veteraner fra musikkens verden kan alligevel prale af en energi, som særligt Michael Falch var præget af.



Hans form synes at være helt i top, stemmen i et helt andet gear - og det talstærke publikum lod begejstringen få frit løb og sang med på de kendte og elskede lydspor til livet.

