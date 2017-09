68-årig lånte kvinde 500 kroner - så stak hun af med hans elscooter

Utak er verdens løn, lyder et gammelt ordsprog.



Det kan en 68-årig mand fra Skive tale med om, efter at han torsdag dels lånte en yngre kvinde 500 kroner, og dels derefter på sin scooter kørte hende hen til et apotek,



Da den 68-årige efter køreturen lige ville strække sine ben, hoppede kvinden pludselig op på scooteren og kørte af sted på den. Der er tale om en sort handicap-elscooter af mærket Pro Travel GH 10, som nu efterlyses af Midt- og Vestjyllands Politi.



Gerningskvinden beskrives som 25-30 år, cirka 170 cm og spinkel af bygning. Hun havde langt hår og var iført en hvid skjorte, sort nederdel og hvide gummisko. Hun bar i forbindelse med scootertyveriet på tre poser, oplyser politiet.

