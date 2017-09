Billlige billetter revet væk: Skive-biograf sprænger rekord

Der bliver stuvende fuldt i biografen, når Cinema3 i Skive på søndag tilbyder billetter til 50 kroner og gratis popcorn i anledning af KCL’s 50 års jubilæum.



1750 personer har allerede købt billet til en af søndagens 15 forestillinger, og biografchef Martin Sørensen forventer, at det samlede billetsalg vil lande omkring 2000 billetter.



- Det bliver vildt, og det bliver med sikkerhed en ny rekorddag for biografen, slår Martin Sørensen fast.



- Hvis ikke vi havde lavet det her arrangement med Den Store Biografdag, ville der nok være kommet omkring 300 personer på en normal søndag, vurderer biografchefen.



I forbindelse med skoleferier og store premierer har Cinema3 tidligere haft over 1000 gæster på én dag, men aldrig i nærheden af det niveau, den kommende søndag ser ud til at byde på.



- Jeg tror, succesen skyldes en kombination af den lave pris på billetterne og gratis popcorn, siger Martin Sørensen.



Især billetterne til børnefilmene er blevet revet væk.

