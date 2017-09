Skive-brødre sælger snus-firma for stort millionbeløb

Selv om de begge kun er i starten af 40’erne, behøver to brødre Marc og Patrick Vogel, der stammer fra Skive, næppe arbejde ret meget mere i deres liv, hvis de ikke har lyst.



Deres succesvirksomhed V2 Tobacco, som producerer snus og tyggetobak, er netop blevet solgt for et stort millionbeløb til den svenske tobaksgigant Swedish Match.



Hvad prisen er for virksomheden, der har til huse i Silkeborg, er ikke oplyst, men der er næppe tvivl om, at der tale om et trecifret millionbeløb.



V2 Tobaccos vækst og indtjening er steget år efter år siden starten i 2006. Alene i 2016 lød overskuddet på 38 millioner kroner før skat.



Da det sidste år kom frem, at de to brødre havde hyret Deloittes corporate finance afdeling til at lede efter interesserede købere, blev danske virksomheder for tiden handles til en pris svarende til ti gange driftsresultatet.



Marc Vogel, der fortsætter med at være direktør i virksomheden, er glad for handlen.



- Det har været vigtigt for os at finde en køber, som deler vores værdier og ambitioner for fremtiden. Med dens køberens lange historie, kompetencer og dens store arbejde med produktkvalitet, vil Swedish Match vil give vores drift i Silkeborg nye og bedre muligheder for at udvikle sig og gro, siger Marc Vogel i en pressemeddelelse.



Svenskerne er også tilfredse med den indgåede handel.



- Vi er meget begejstrede for handlen. V2 Tobacco er en virksomhed, der passer godt ind i vores eksisterende organisation, og vi ser frem til at tage virksomheden videre, siger Lars Dahlgren, der er administrerende direktør i den svenske tobaksvirksomhed.



V2 Tobacco’s produkter sælges i 25 lande.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: