Løkke highfivede med børnene og indviede millionprojekt (video)

»Stort tillykke, Mønsted. Det her er et fantastisk sted, som vi ikke har i København«



Sådan sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), kort inden han klippede den røde snor og officielt indviede det nye restaurerings- og tilgængelighedsprojekt ved Mønsted Kalkgruber til omkring 30 millioner kroner.



Han var den sidste af en række fremtrædende folk, der holdt tale foran cirka 400 mennesker, der var mødt op i både solskin og regnvejr.



- Jeg er glad for, at jeg kan få lov til at være en del af den nye historie, der bliver skrevet i Mønsted Kalkgruber i dag, sagde Lars Løkke Rasmussen.’



Han var i topform og highfivede ved sin ankomst med de tilstedeværende børn.

