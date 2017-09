Politiet fandt døde og udsultede dyr i Vestsalling

Midt- og Vestjyllands Politi blev torsdag aften sendt til en adresse på Fjordkærvej ved Knud Strand i Vestsalling, efter at kredsformanden for Dyrenes Beskyttelse havde indgivet en anmeldelse om, at der var syge dyr, som gik under kummerlige forhold på stedet.



Politipatruljen konstaterede, at der var 15 geder, to får og et antal høns, gæs og ænder på adressen, at dyrene tydeligt var syge af diarre og at de var magre og underernærede.



Der lå også døde dyr på stedet, oplyser politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Patruljen fik kontakt til to personer fra Horsens, henholdsvis en 57-årig og en 26-årig mand, som havde travlt med at fodre dyrene og oplyste, at de så til dyrene fire gange om ugen. Dette stemte ikke umiddelbart overens med forholdene på stedet, vurderer Lars Mikkelsen.



Politiet kontaktede en dyrlæge, som i dag eller mandag skal tilse dyrene. Der var ikke umiddelbart anledning til at gøre andet her og nu end at sørge for, at dyrene blev fodret af. Derudover blev der sikret fotos til dokumentation til den videre sagsbehandling, fortæller Lars Mikkelsen.

